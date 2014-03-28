Описание карточки товара

Вашему вниманию представлена модель ручного блендера,о котором мечтает каждая хозяйка. Выполненный из высококачественной нержавеющей

стали, блендер оснащен сверхострыми, незатупляющимися лезвиями, в то время как

миксерная насадка представлена двумя нержавеющими венчиками. Обратите внимание, блендер ARZUM MİXSET обладаеттермостойким эффектом, а это значит, что вы легко измельчите как горячие, так и

охлажденные и даже замороженные продукты. Этот компактный кухонный

электроприбор справится с задачей любой сложности, позволив вам готовить

любимые блюда еще проще и быстрее.В комплекте присутствует вместительная чаша с высокимибортиками для более удобного взбивания жидких консистенций. Мерная чаша объемом

800 мл позволит не ошибиться с пропорциями, а антискользящее покрытие избавит

от необходимости придерживать прибор во время работы. Закажите ARZUM MİXSET, и он с первых днейстанет незаменимым помощником на вашей кухне!