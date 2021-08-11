Описание одеколона

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Подарочный парфюмерный набор ToomFordPourHomme – это прекрасная возможность порадовать мужчину, одарённого чувством стиля и
вкусом. Такой выбор будет хорошим дополнением к элегантному образу и добавит
свои нотки к шарму. Этот парфюмерный набор подойдет как молодому человеку, так
и мужчине средних лет. Чувственность и нежность этого аромата высоко
оценивается экспертами.
Характеристики
Как известно, запах – важная черта мужчины. Ничто не поможет создать хорошее впечатление, как качественный парфюм. Первые ощущения
от аромата создадут базилик и кориандр, даруя яркость и пряность, смешанную с
нежностью и многогранностью. Вместе с ними можно почувствовать сладость, за что
ответственен розмарин, и нотки экзотики, которые дарит сандаловое дерево.
Сердце парфюма – табак, грейпфрут и корица. Это смелое сочетание добавит
цитрусовый аромат и поможет воссоздать баланс между горечью и сладостью,
добавит стойкости. Жасмин раскроет его с другой стороны, так как именно она
создаёт нежное и элегантное впечатление. За конечное впечатление ответственен необычный,
но крайне приятный букет. Кедр добавит ощущение дыма. Гвоздика улучшит
настроение и активизирует мыслительную деятельность. Лаванда добавит
спокойствия, которое не свойственно молодым людям. Ирис окрасит аромат
фруктовыми нотками.
Универсальность
Запах парфюма Toom Ford Pour Homme будет уместен как при работе в закрытых помещениях, так и на вечерних мероприятиях. Благодаря яркому и смелому
сочетанию, он не затеряется и в парке, среди множества цветов и деревьев, а за
счёт его древесных ноток, он будет смотреться гармонично. Для того чтобы
подарить этот парфюм не нужно искать повод. Это оригинальный подарок, который
порадует как истинного ценителя, так и самого обычного человека. Ароматы Тома
Форда высоко ценятся в разных странах, поэтому такой набор подарит улыбку
мужчине и не затеряется, а разнообразит его коллекцию ароматов.
Достоинства
· набор включает в себя пряный аромат объемом в 100 мл, что позволит наслаждаться им на
протяжении долгого срока, даже при ежедневном использовании;
· низкая стоимость по сравнению с конкурентами;
· известность бренда, которая повысит вашу репутацию в глазах окружающих вас людей;
· высокая стойкость, которая обеспечит приятный аромат на протяжении долгого срока;
· будет уместен на любом мероприятии;
· смелое и необычное сочетание, благодаря которому проще выделяться из множества
запахов;
· можно наносить в повседневной жизни;
· аромат придаёт спокойствие и уверенность, что очень ценится в мужчине;
· подойдёт мужчинам разных возрастов;
Арабская парфюмерия известна своим волшебным, восточным шармом. Очень притягательный аромат создаст
вокруг мужчины ореол таинства. Элегантность и нежность подчеркнёт уникальность стиля, а древесный и пряный запах укажут на превосходный вкус молодого человека. На любом мероприятии этот аромат станет
визитной карточкой уверенного в себе мужчины.