Описание одеколона

Подарочный парфюмерный набор ToomFordPourHomme – это прекрасная возможность порадовать мужчину, одарённого чувством стиля и

вкусом. Такой выбор будет хорошим дополнением к элегантному образу и добавит

свои нотки к шарму. Этот парфюмерный набор подойдет как молодому человеку, так

и мужчине средних лет. Чувственность и нежность этого аромата высоко

оценивается экспертами.

Характеристики

Как известно, запах – важная черта мужчины. Ничто не поможет создать хорошее впечатление, как качественный парфюм. Первые ощущения

от аромата создадут базилик и кориандр, даруя яркость и пряность, смешанную с

нежностью и многогранностью. Вместе с ними можно почувствовать сладость, за что

ответственен розмарин, и нотки экзотики, которые дарит сандаловое дерево.

Сердце парфюма – табак, грейпфрут и корица. Это смелое сочетание добавит

цитрусовый аромат и поможет воссоздать баланс между горечью и сладостью,

добавит стойкости. Жасмин раскроет его с другой стороны, так как именно она

создаёт нежное и элегантное впечатление. За конечное впечатление ответственен необычный,

но крайне приятный букет. Кедр добавит ощущение дыма. Гвоздика улучшит

настроение и активизирует мыслительную деятельность. Лаванда добавит

спокойствия, которое не свойственно молодым людям. Ирис окрасит аромат

фруктовыми нотками.

Универсальность

Запах парфюма Toom Ford Pour Homme будет уместен как при работе в закрытых помещениях, так и на вечерних мероприятиях. Благодаря яркому и смелому

сочетанию, он не затеряется и в парке, среди множества цветов и деревьев, а за

счёт его древесных ноток, он будет смотреться гармонично. Для того чтобы

подарить этот парфюм не нужно искать повод. Это оригинальный подарок, который

порадует как истинного ценителя, так и самого обычного человека. Ароматы Тома

Форда высоко ценятся в разных странах, поэтому такой набор подарит улыбку

мужчине и не затеряется, а разнообразит его коллекцию ароматов.

Достоинства

· набор включает в себя пряный аромат объемом в 100 мл, что позволит наслаждаться им на

протяжении долгого срока, даже при ежедневном использовании;

· низкая стоимость по сравнению с конкурентами;

· известность бренда, которая повысит вашу репутацию в глазах окружающих вас людей;

· высокая стойкость, которая обеспечит приятный аромат на протяжении долгого срока;

· будет уместен на любом мероприятии;

· смелое и необычное сочетание, благодаря которому проще выделяться из множества

запахов;

· можно наносить в повседневной жизни;

· аромат придаёт спокойствие и уверенность, что очень ценится в мужчине;

· подойдёт мужчинам разных возрастов;

Арабская парфюмерия известна своим волшебным, восточным шармом. Очень притягательный аромат создаст

вокруг мужчины ореол таинства. Элегантность и нежность подчеркнёт уникальность стиля, а древесный и пряный запах укажут на превосходный вкус молодого человека. На любом мероприятии этот аромат станет

визитной карточкой уверенного в себе мужчины.