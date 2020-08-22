Описание одного из выпусков каталога Эйвон

Открывай и листай новый действующий каталог Эйвон 9 на нашем сайте. Его можно смотреть абсолютно бесплатно и неограниченное количество раз. Действует каталог в период с 15 июня по 6 июля 2020 года.

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Какие интересные продукты предлагает нам 9 номер журнала Эйвон:

Новые свежие ароматы для него и для неё можно смотреть на страницах 17-51. «Территория ароматов» всегда радует широким выбором туалетных вод, поэтому каждый найдет что-то для себя по вкусу. По спецпредложениям есть возможность приобрести духи за 249 рублей при покупке 2 продуктов.

Лучи яркого летнего солнца агрессивно влияют на нашу кожу и пересушивают ее. Есть также риск получить ожоги, поэтому SPF защита – это необходимость для тела в жаркий сезон. Посмотреть средства от солнца можно на страницах 194-197. Там же представлены и крема после загара для большего увлажнения.

На странице 71 каталога Эйвон вы можете найти матирующие крем-пудры для лица, которые как нельзя кстати подойдут на лето. Шок-цена данного продукта всего 499р. Пудры дополнительно обладают и наличием SPF-15.

Со скидкой в 23% на странице 119 представлена витаминная эмульсия, которая содержит в себе гиалуроновую кислоту и omega-6. Она помогает коже питаться, а также предотвратит обезвоживание и сухость. Цена эмульсии – 459 рублей, поэтому настоятельно советуем пролистать каталог Эйвон до этой позиции.

Компания Эйвон предлагает вам не только стать еще красивее и свежее, приобретая продукты из каталогов, но и начать зарабатывать, став представителем компании.

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