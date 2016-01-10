Описание Осушитель воздуха Ballu ВDH-50L белый

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Осушитель воздуха Ballu ВDH-50L является универсальным истребителем влаги в воздухе помещения.
Мощный механизм способен удалять
до 50 литров влаги в сутки, что дает возможность очищать масштабные
помещения. Устройство может работать при температуре от +10 С° – это
позволяет избавляться от влажного воздуха даже при невысоких
температурах.
Модель осушителя воздуха Ballu ВDH-50L оснащена прочным корпусом и
встроенным гигростатом. Две доступные скорости вентилятора позволяют
самостоятельно выбирать желаемую скорость сушки воздуха. Сенсор делает
управление более комфортным. Индикаторы на панели отображают все
процессы и характеристики состояния прибора.
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