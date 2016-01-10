Описание Осушитель воздуха Ballu ВDH-50L белый

Осушитель воздуха Ballu ВDH-50L является универсальным истребителем влаги в воздухе помещения.

Мощный механизм способен удалять

до 50 литров влаги в сутки, что дает возможность очищать масштабные

помещения. Устройство может работать при температуре от +10 С° – это

позволяет избавляться от влажного воздуха даже при невысоких

температурах.

Модель осушителя воздуха Ballu ВDH-50L оснащена прочным корпусом и

встроенным гигростатом. Две доступные скорости вентилятора позволяют

самостоятельно выбирать желаемую скорость сушки воздуха. Сенсор делает

управление более комфортным. Индикаторы на панели отображают все

процессы и характеристики состояния прибора.