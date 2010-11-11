Описание плитки

Кировская керамика

1Коллекция «Арго»

Коллекция керамической плитки «Арго» разработана специально для отделки ванных комнат и санузлов, и поэтому рассчитана на особый подход и эксклюзивность каждого создаваемого образа. Коллекция представлена в нескольких цветах, а поверхность этой коллекции удачно иимитирует мрамор.

2Коллекция «Квазар»

Коллекция «Квазар» прекрасно подойдет для тех, кто ценит красоту и индивидуальность, предпочитает основательность в отделке. Ваша комната, оформленная керамической плиткой «Квазар» будет радовать своей яркой палитрой красок, и наполнять дом энергией природы. Данную коллекцию, рекомендуем для украшения ванных комнат.

3Коллекция напольной плитки «Невада »

Эта коллекция плитки с успехом имитирует паркетную кладку. Плитка «Невада» выполнена в бежевых спокойных тонах, максимально приближена к рисунку натурального дерева и позволит получить покрытие, которое по внешнему виду ничем не отличается от паркета, но будет обладать всеми отличными качествами.

4Коллекция «Ниагара»

Коллекция «Ниагара» будет радовать глаз, защищать и нежно оберегать покрытые ею поверхности. Ваши самые яркие фантазии по дизайну ванной комнаты, способна воплотить данная коллекция Кировской фабрики. Плитка «Ниагара» изумительно красивая и разноплановая. Коллекция «Ниагара» – это новые модные цвета и свежие оттенки.

5Коллекция «Нигва»

Чистые линии и красивые поверхности наполнят вашу комнату позитивным настроением - с керамической плиткой «Нигва». Коллекция керамической плитки «Нигва» включает в себя большое количество интересных бордюров с исключительным рисунком. Эта коллекция поможет легко создать торжественный интерьер и воплотит в жизнь яркие мечты.

6Коллекция «Орион»

Коллекция керамической плитки для ванных «Орион», отличается изысканным дизайном, сочетающим в себе два разных образа. Коллекция включает напольную, настенную плитку, бордюры, которые выполнены в нескольких изумительных формах, орнаментах и цветах. Коллекция «Орион» не оставит равнодушной ни одну хозяйку.

7Коллекция напольной плитки «Орфей »

Плитка «Орфей» — это наилучшее решение для оформления полов в ваших комнатах. Особенность коллекции - в её удивительном сходстве с привычным для нас паркетом. Пол из данной плитки поистине универсален: в любой из комнат в вашем жилище он придаст элегантность, отлично подстроится под общий стиль интерьера.

8Коллекция напольной плитки «Прима »

Коллекция «Прима» придаст помещению строгость и завершенность образа. Плитка просто стирает все видимые различия между декором этой коллекции и природным деревянным паркетом. С коллекцией «Прима» покрытие полов не выйдет из моды в течение многих лет, а благодаря большой износостойкости плитки, пол будет выглядеть, как только что отполированный паркет.

Коллекция напольной плитки «Ресса»

Украшая свой пол плиткой «Ресса», вы с легкостью подчеркнете свой безукоризненный вкус и становитесь хозяином отличного образца качества и стиля. Эта коллекция напольной плитки, придаст помещению необходимый глянец, соответствующий статусу его владельца.

10Коллекция напольной плитки «Роза ветров»

Хотите мгновенно оказаться на пышном приеме и превратить свои комнаты в королевские? Коллекция напольной плитки «Роза ветров» создаст в доме атмосферу изобилия и роскоши. Данная плитка предназначена для облицовки пола и хорошо передает поверхность стиля барокко. Насыщенные цвета коллекции «Роза ветров» создают изумительные образы, достойные подражания.

11Коллекция напольной плитки «Сахара»

Коллекция «Сахара» создана для людей, которые желают создать дома уголок умиротворения и отделиться от городской суеты. Очень мягкие цвета напольной плитки, блестящие переливы и переплетения прожилок - создают необыкновенное украшение, которое привлекает восхищенные взгляды.

12 Коллекция напольной плитки «Старый камень»

С помощью этой коллекции, можно создать прекрасный и достаточно практичный интерьер в загородном доме, городской квартире, или другом помещении. Пол, облицованный надежной и прочной плиткой «Старый камень» будет хорошим основанием для создания дизайна интерьера изысканной красоты.

13 Коллекция «Таруса»

Коллекция керамической плитки «Таруса» поможет быстро преобразить ваши ванные комнаты и туалет, так как широко используется в разных стилях декорирования от классики до модерна. Данная коллекция имеет достаточно приятные оттенки, с их помощью появятся яркие и неповторимые картины на стенах вашего помещения.

14Коллекция «Таурус»

Изумительное зрелище представляет новейшая коллекция плитки «Таурус». Эта плитка с легкостью украсит модные и роскошно отделанные пространства, которым мог бы позавидовать и аристократический интерьер. Выбор, как всегда остается за вами.

15Коллекция «Терра»

Вся керамическая плитка коллекции «Терра» имитирует мраморный камень разных оттенков, а широкое разнообразия бордюров и декоров - поможет вам воплотить в интерьере все самые красочные мечты. Этот дизайн плитки, наполнен любовью и нежностью к вашему дому.