Описание породы ротвейлер
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13 лет назад
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Порода ротвейлеров появилась в итоге непростого скрещивания в давние времена многих догообразных собак. Доказаны небольшая степень генеалогической близости с буленбейстером и прямое родство с большой швейцарской овчаркой. Но все породы при скрещивании лишь обогащали ротвейлеров. А довольно сформированный тип, какой мы знаем сегодня, возник на территории Германии.