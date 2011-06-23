Описание породы ротвейлер

Порода ротвейлеров появилась в итоге непростого скрещивания в давние времена многих догообразных собак. Доказаны небольшая степень генеалогической близости с буленбейстером и прямое родство с большой швейцарской овчаркой. Но все породы при скрещивании лишь обогащали ротвейлеров. А довольно сформированный тип, какой мы знаем сегодня, возник на территории Германии.