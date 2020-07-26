Описание смартфона Tecno spark 4. Модель КС6

Смартфон Tecno spark 4 в черном классическом стиле смотрится привлекательно, удобно лежит в руке.

Огромный экран практически без рамки, три камеры, интересный дизайн дисплея производят приятное впечатление. В ценовом сегменте до 10 000 рублей смартфон выглядит вполне достойно.

Характеристики

Основные характеристики смартфона указаны в руководстве пользователя:

абонентская радиостанция GSM 900/1800;

поддержка Bluetooth 5,0;

3G;

Wi-Fib/g/n;

LTEB3/B7/B20;

версия ОСAndroid 9.0.

Телефон соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне.

Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг, что исключает возможность нанесения угроз здоровью человека.

Упаковка и комплектация

Смартфон упакован в картонной коробке яркой оранжевой расцветки. В коробке имеются перегородки,

отсеки. Все комплектующие лежат отдельно. В комплект входят:

● смартфон;

● зарядное устройство;

● USB-кабель;

● пленка для дисплея;

● наушники;

● руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид и конструкция

Корпус смартфона пластиковый, немного скругленный. Все кнопки находятся справа: клавиша питания, клавиша громкости. Снизу разъем для наушников Mini Jack 3.5 мм, USB,микрофон и динамик. Слева лоток для SIM карты. На задней стенке расположены две камеры, вспышка, сканер отпечатка пальца.

Зарядное устройство

Аккумуляторная батарея смартфона выполнена необычно. Её нельзя самостоятельно извлекать. Зарядное устройство

имеет следующие характеристики:

● входное напряжение устройства ー 100 - 240 В;

● сила тока ー 500 мА;

● частота ー 50 - 60 Гц;

● выходное напряжение ー 5 В;

● выходная сила тока ー 11,2 А.

На практике для полной зарядки батареи требуется 3 часа. При средней загруженности телефона ー просмотр фильма, игра, социальные сети и звонки смартфон работает в автономном режиме 1,5 ー 2 суток.

Экран

Технология изготовления экрана IPS. Жидкокристаллический экран смартфона предлагается покрыть имеющейся

в комплекте пленкой. Телефон практически не имеет рамки, диагональ экрана - 6,52 дюйма. Смартфон Tecno КС6 имеет разрешение экрана 1600Χ720 пикселей. Изображение яркое, четкое.

Камера

Смартфон оснащен селфи камерой 8 МП. При дневном свете получаются четкие, контрастные снимки. В

помещении снимки немного размыты. Камера ретуширует лица и позволяет добавлять виртуальные эффекты даже в режиме онлайн. На тыльной стороне расположена двойная камера. Съемка ведется одним модулем на 13 МП. Качество

съемки хорошее.

ОС

Версия операционной системы Android 9.0 Pie. Количество ядер 4. Частота работы процессора 2 ГГц. Смартфон работает достаточно быстро. Все приложения устанавливаются и работают. Игры запускаются легко. Объем оперативной памяти смартфона 2 ГБ, объем встроенной памяти 32 ГБ. Телефон имеет отдельный слот для карты памяти, типы поддерживаемых карт - micro SD. Карта памяти не входит в комплект поставки.

Достоинства и недостатки

Подведем итоги, достоинствами смартфона являются интересный дизайн, хорошая камера, огромный экран и недорогая цена. К недостаткам можно отнести заявленный производителем срок службы зарядного устройства - 2 года с момента

реализации.