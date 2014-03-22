Описание стран в разные времена года

Туристическая Испания – это роскошные пляжи на любой вкус. С однойстороны – Атлантика, с другой – Средиземное море, а песчаные пляжи переходят в

скалистые побережья. Испания в июне– самое подходящее время для курортного отдыха. Она подарит беззаботный отпуск,

о котором вы давно мечтали.

СПЛОШНОЕНАСЛАЖДЕНИЕ – ИСПАНИЯ В ИЮНЕ

Отдых в Испании обойдется не намного дороже, чем в той же Турции. При этой сервисостается достойного уровня. Учитывая то, что июнь еще не высокий сезон, можно успеть ухватить горячий тур по выгодной цене.

Предлагаем окунуться во все прелести пляжного отдыха на популярномкурорте Коста-Брава. Дикие неприступные скалы и обрывы, раскидистые сосны, морской

воздух с тонким ароматом хвои пронизывают все вокруг безграничной свободой,

переполняют эмоциями. Укрывшись от суеты города в одной из тихих бухточек,

можно бесконечно лежать на берегу моря и наслаждаться жизнью. Но на этом

возможности для отдыха не исчерпываются. Вашему вниманию всевозможные

спортивные мероприятия: теннис, гольф, водные виды спорта, катание на лошадях.

И это еще не все. Ночная жизнь на испанских курортах бьет ключом. Ночные клубы,

бары, рестораны устраивают зажигательные вечеринки и дискотеки. Скучно не

будет! Особенно, если вы приехали на Ибицу. Марафон веселья на этом волшебном испанском

острове не прекращается никогда, ведь здесь нет никаких правил, формальностей и

запретов. Поэтому молодежь всего мира слетается сюда, чтобы покорить

танцевальную площадку и как следует повеселиться.

Еще один курорт, который стоит выделить – это Майорка. Остров хорош дляромантического отдыха молодоженов, а также длясемейных пар с детьми. В этом месте можно сочетать расслабляющий пляжныйотдых с активным спортом, например, скалолазанием или дайвингом. А на закуску

оставить изучение местных достопримечательностей: Кафедральный собор Пальмы на

скамьях, замок Аларо и восхитительное творение воды – пещеры Майорки.

ПОГОДА В ИСПАНИИ ВИЮНЕ

В июне стартует пляжный сезон вИспании. Если на северо-западе страны температура составляет только лишь+18ºС, то в южных регионах воздух уже прогревается почти до +30º С. Средняя температура воды в июне около +20º С.Желающим открыть купальный сезон советуем останавливать свой выбор на более

южных курортах страны.

Этот период идеально подойдет дляотдыха с детьми. Неокрепшему организму не придется испытать трудностей приакклиматизации. Солнечные и тепловые удары маловероятны. Однако не следует

пренебрегать мерами предосторожности. Ведь даже под ласковым июньским солнцем

можно обгореть. Собирая чемодан, не забудьте положить солнцезащитный крем и

головной убор.

Существует одно золотое правилопутешественника: чем необычней страна, тем заманчивее и интересней отдых в ней.

Китай по показателю необычности, бесспорно, занимает лидирующие позиции во всем

мире. И в августе 2013 вы сможете убедиться в этом на собственном опыте,

заказав путевку в Китай.

СТРАНА КОНТРАСТОВ И ПРОТИВОРЕЧИЙ

Для любого отдыхающего новая страна,которую он открывает для себя – это совершенно другой мир, полный неразгаданных

загадок и тайн. Наверное, Китай – это совершенно другая галактика, открытая со

всех сторон и одновременно непостижимая. Каждый ее закуток пропитан необычайной

экзотикой и диковинными противоположностями. Так, например, в одной и той же

стране можно увидеть огромные развитые современные мегаполисы и совершенно

бедные убогие деревушки, обилие густой тропической растительности и бескрайние

пустыни. Все это поистине впечатляет!

Пляжный отдых в Китае в августе остаетсяна пике своей популярности. Курорт Санья, так называемые китайские Гавайи,

гостеприимно встречает отдыхающих в августе. Кроме пляжного отдыха, курорт

предлагает богатую экскурсионную и развлекательную программу. Одно из мест,

которое стоит посетить – это обезьяний остров Нанван. Здесь обитает около 2

тысяч макак, которые находятся под угрозой исчезновения. Они весьма общительны

и игривы, но гуляя по парку, лучше не доставайте еду. Вам и вашим детям

понравиться и шоу обезьян, которое регулярно проводится в парке. Еще одной

достопримечательностью курорта считается храм Санья Наньшан. Это действительно

грандиозное сооружение, которое стоит хоть раз увидеть. Однако, посещение храма

– удовольствие не из дешевых. Вход стоит около 150 RMB. Курорт Санья привлекает и любителей дайвинга.Подводные погружения позволят окунуться в чудесный подводный мир, увидеть

диковинную флору и фауну. В качестве сувениров с курорта обычно привозят

жемчуг, который здесь добывают. И, кстати, туристу на заметку: торговаться не

запрещается. Первоначальную цену при умелом подходе, даже без знания китайского

языка, можно снизить в 5-10 раз.

ПОГОДА В КИТАЕ В АВГУСТЕ

Последниймесяц лета продолжает радовать хорошей теплой погодой. Местами бывает находит жаркий зной, но он неперечеркивает все прелести отдыхав Китае. Температура воздуха вавгусте колеблется от +25º Сдо +29º С. На южномтропическом острове Хайнань температура воздуха, как всегда, немного выше и

составляет +31º С…+33ºС. Ночью столбик термометраопускается до +20º С, темсамым погода дает немного отдохнуть от дневной жары. В Шанхае в августе очень

высокая влажность воздуха. Там выпадает основная масса осадков.

Франция не уступает по посещаемости ни одной из стран Европы. Онабогата на достопримечательности, памятники культуры, завораживающие пейзажи,

высококлассные отели и курорты. Можно смело сказать, что Франция прекрасна в

любое время года. Но в декабре здесь есть особая изюминка.

В ПРЕДВЕРИИРОЖДЕСТВЕНСКОГО ЧУДА – ФРАНЦИЯ В ДЕКАБРЕ

Уже с конца ноября французские города готовят к праздникам, украшаютсверкающими огоньками и яркими гирляндами. Французы не жалеют ни времени, ни

денег на украшение витрин. Они с особым чувством устанавливают сани с оленями,

на которых едет Пер Ноэль и везет детишкам подарки. В это время открываются

рождественские ярмарки. Они предлагают огромный выбор сувенирной продукции,

украшений, сладостей, обжигающего и слегка пьянящего глинтвейна. А во всех

магазинах и бутиках начинаются массовые распродажи. Любители шопинга не

пропустят такое событие.

Католическое Рождество, безусловно, является главным событием декабря.Однако этот месяц может похвастаться и другими яркими праздниками. Сладкоежки

придут в восторг от того, что здесь проводится грандиозный фестиваль шоколада.

Можно будет не только попробовать вкуснейшие кондитерские изделия, но и

полюбоваться шоколадными картинами, сфотографироваться на фоне статуй из

шоколада и какао-бобов, приобрести косметику на их основе. В Лионе проводится

фестиваль огней, в Бретани – фестиваль музыки, в Серр-Шевалье – веселые детские

торжества.

В декабре наступает сезон на горнолыжных курортах. Остановить свойвыбор на Франции нужно, исходя из следующих преимуществ: огромный выбор

курортов (более ста), шикарный снежный покров, качественное современное

оборудование, трассы любого уровня сложности, развитая инфраструктура, обилие

познавательных программ и развлечений. Встреча Нового года на горнолыжном курорте

Французских Альп понравится семейным парам с детьми.

Молодожены и влюбленные пары смогут провести романтический уик-энд вПариже. Неспешная прогулка по заснеженным парижским улочкам, где у каждого

здания есть своя особенная история, подарит положительные эмоции и яркие

воспоминания.

ПОГОДА ВО ФРАНЦИИ ВДЕКАБРЕ

В декабре Франция еще не похожа на снежную сказку. В начале месяцачасто идут дожди и мокрый снег. Зато с середины месяца картина меняется и на

улицах чаще появляются заснеженные пейзажи. Средняя температура воздуха в

декабре составляет +4ºС. Ницце слово «зимняя стужа» неизвестно, так как воздух здесь

прогревается до +13ºС, а вода до +15ºС.