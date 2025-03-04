Описание товара: Аромасвеча "Тёплый вечер" на маркетплейс
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2 месяца назад
Аромасвеча "Тёплый вечер" – волшебство уюта и нежности
Аромасвеча с мягким ароматом розы создаст уютную атмосферу. Изготовлена из 100% соевого воска, безопасна для здоровья. Идеально подходит для релаксации, медитации или в качестве стильного подарка.
Почему стоит выбрать "Тёплый вечер"?
Натуральный состав – соевый воск горит без копоти и вредных веществ
Длительное горение – до 40 часов мягкого свечения и чарующего аромата
Ручная работа – каждая свеча создана с любовью и вниманием к деталям
Элегантный дизайн – дополнит любой интерьер, создавая теплую атмосферу
Идеальный подарок – для себя и близких, кто ценит красоту и уют
Зажгите "Тёплый вечер" – и пусть пространство наполнится гармонией, а сердце теплом.