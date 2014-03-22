Описание украшений

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КольцоВсевластия
Эпическаясага «Властелин Колец» Джона Р.Р. Толкиена, послужившая основой для
одноименного фильма, известна во всех уголках нашей планеты. Благодаря
необычному сюжету, сочетающего в себе элементы приключенческого романа и
героического эпоса, а также детально проработанной фантастической вселенной,
как книга, так и фильм получили множество поклонников.
Центральнымэлементом истории, описанной в книге, является могущественный артефакт – Кольцо Всевластия, которое дарит своемувладельцу необычайные способности. Кольцо может сделать любого повелителем
мира, однако оно служит силам Зла, поэтому для восстановления равновесия герои
всеми силами стремятся уничтожить его в пламени Роковой Горы.
Наверное,почти каждый фанат эпического произведения Толкиена мечтал получить кольцо в
свое распоряжение хотя бы на минуточку. Мы можем подарить Вам такую
возможность. В нашем магазине Вы можете купить уникальное Кольцо Всевластия из фильма Властелин Колец.
Любойпочитатель саги «Властелин Колец» без проблем узнает это кольцо. Изящная вязь
эльфийского письма, нанесенная как на внешнюю, так и на внутреннюю его сторону,
в точности повторяет надпись, описанную в книге Толкиена. Кроме того, кольцо
выглядит очень презентабельно и в качестве обычного украшения. При его
изготовлении применяются только качественные материалы – Вы можете приобрести Кольцо Всевластия из карбида вольфрама,которое прослужит Вам длительное время без изменения формы и потери эстетичного
внешнего вида.
Крометого, в нашем магазине Вы сможете приобрести и другие уникальные украшения из
фильма «Властелин Колец», которые станут отличным аксессуаром, дополняющим Ваш
стильный образ вне зависимости от окружающих обстоятельств.