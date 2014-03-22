Описание украшений

КольцоВсевластия

Эпическаясага «Властелин Колец» Джона Р.Р. Толкиена, послужившая основой для

одноименного фильма, известна во всех уголках нашей планеты. Благодаря

необычному сюжету, сочетающего в себе элементы приключенческого романа и

героического эпоса, а также детально проработанной фантастической вселенной,

как книга, так и фильм получили множество поклонников.

Центральнымэлементом истории, описанной в книге, является могущественный артефакт – Кольцо Всевластия, которое дарит своемувладельцу необычайные способности. Кольцо может сделать любого повелителем

мира, однако оно служит силам Зла, поэтому для восстановления равновесия герои

всеми силами стремятся уничтожить его в пламени Роковой Горы.

Наверное,почти каждый фанат эпического произведения Толкиена мечтал получить кольцо в

свое распоряжение хотя бы на минуточку. Мы можем подарить Вам такую

возможность. В нашем магазине Вы можете купить уникальное Кольцо Всевластия из фильма Властелин Колец.

Любойпочитатель саги «Властелин Колец» без проблем узнает это кольцо. Изящная вязь

эльфийского письма, нанесенная как на внешнюю, так и на внутреннюю его сторону,

в точности повторяет надпись, описанную в книге Толкиена. Кроме того, кольцо

выглядит очень презентабельно и в качестве обычного украшения. При его

изготовлении применяются только качественные материалы – Вы можете приобрести Кольцо Всевластия из карбида вольфрама,которое прослужит Вам длительное время без изменения формы и потери эстетичного

внешнего вида.

Крометого, в нашем магазине Вы сможете приобрести и другие уникальные украшения из

фильма «Властелин Колец», которые станут отличным аксессуаром, дополняющим Ваш

стильный образ вне зависимости от окружающих обстоятельств.