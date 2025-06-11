Описание украшения: Браслет Дворики Альгамбры

Тип текста: Авторское описание для интернет-магазина

Цель: передать атмосферу изделия, объединить визуальный образ и культурную отсылку

Стиль: художественно-описательный, с элементами сторителлинга

Фото браслета: Смотреть на Instagram



"Зелень садов, бронза решеток, фонтаны, в которых отражена кровавая легенда о султане Боабдиле - делают вас пленником истории замка Альгамбры. Блеск золота сочетается в браслете с затейливым, но сдержанным по структуре узором перфорации, которая отсылает к образу мавританских решеток Андалусии."