Описания дисковых утилит - красивым языком))

Надоел творческий хаос, воцарившийся на вашем компьютере? Решили навести порядок? Тогда AusLogics Disk Defrag – это то, что вам нужно. Скоростной и невероятно «легкий» оптимизатор дискового пространства быстро справится с поставленной задачей. И тут даже Raxco Perfect Disk и О&О Defrag за ним не угонятся. Но, как известно, пятна есть даже на солнышке. И самое большое «пятнышко» на репутации этого дефрагментатора- отсутствие возможности переносить документы в зону скоростного доступа. Проверить состояние диска перед началом процесса оптимизации тоже не получится: AusLogics к этому не приспособлен. А жаль… так недалеко было до Совершенсва.