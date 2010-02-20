Описания к почтовым программам

Eudora Mail 7.1.0.9

Это было давно.. очень давно. Глобальная паутина только начинала обволакивать виртуальный компьютерный мир. Зарождался новый, еще малоизвестный способ общения – посредством электронной почты. Именно в те далекие времена появился ОН – почтовый клиент Eudora Mail 7.1.0.9 - молодой гений виртуального общения. Но шли года..десятки лет.. И вот сегодня мы наблюдаем появление новых, усовершенствованных почтовых программ, таких как, например, The Bat! И старый добрый Eudora Mail уступил свое место новичкам, более современным и «продвинутым». Что ж, все течет…все меняется.