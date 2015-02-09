Опыт создания постоянно действующей референцной ст

В статье описан опыт создания постоянно действующей референцной станции на территории городского округа Саранск. В рамках деятельности в структуре ООО«Региональный научно-исследовательский информационный центр» авторы приняли участие в работе над созданием постоянно действующей референцной станции спутниковых измерений на основе высокоточной спутниковой аппаратуры Javad Triumph-1-G3T.