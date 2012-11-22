Особенности клеевых потолков

Клеевые потолки имеют вид панелей из полистирола квадратной формы. Что касается лицевой стороны этих панелей, то она может быть окрашена под дерево, ткань или камень, или покрыта пленкой. Часто поверхности панелей имеют небольшой рельеф, который оснащен составляющими лепнины или же моделирует резьбу по дереву.

Сфера применения потолков

Потолки клеевые используются в разных областях, хотя в первую очередь их применяют в жилых зданиях, в том числе спальне, комнате для гостей и так далее. В случае если говорить про кухню, то тут могут использовать только клеевые потолки, которые защитной пленкой ламинированы. Вообще, клеевой потолок – это многоцелевой материал отделки, при помощи которого возможно спрятать недостатки потолка и сделать помещение с красивым внешним видом. Очевидным преимуществом этого потолка считается возможность творения имитирования фактически любой поверхности: дерева, железобетона, кирпича и иных.