http://shelvin.ru/seo-stati

Особенности национального продвижения статьями

Итак, seo статьи и их эффект. Представим себе презентацию на эту тему.

В данном месте должен заиграть бравурный марш и хор ангелов должен исполнить попурри на тему: «Тексты, написанные только людьми и только для людей».

На сцене румяный и бодрый сеошник, оживленно сверкая глазами, должен кричать на манер американского баптиста-проповедника – ну кто еще не уверовал в правильное белое продвижение своего сайта креативными статьями? Есть ли среди вас Фомы-неверующие? Тогда мы идем к вам! Покайтесь, вебмастера, сторонники закупки ссылок на мерзких и сеопротивных биржах, вроде SAPE и Миралинкса, уверуйте в статьи и креативный контент!

Нет, в самом деле, seo статьи с мая этого года получили мощный стимул к своему развитию – после выхода Пингивна только совершенной самонадеянный seo-оптимизатор ограничится наглой и автоматической закупкой ссылок, а затем сядет смотреть на счетчик монетизации сайта, в идеале показывающий сразу чистую прибыль в знаках, имеющих хождение в Североамериканских Штатах.