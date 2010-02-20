Отдых и лечении в Тунисе.

В северной столице ртутный столбик термометра уверенно опускается вниз, на улице то и дело идет дождь, а где-то, совсем не далеко, в нескольких часах полета, на жарком юге - праздник жизни, вожделенный бархатный сезон. Как совместить приятное с полезным, надышаться целебным воздухом, позагорать на солнышке, накупаться в ласковом, южном море, что бы холодными, зимними вечерами было, что вспомнить, да еще и в придачу ко всему поправить свое здоровье. Тем не менее, такое дивное место есть, где лечение и отдых можно успешно объединить, и это дивное место именуется Тунис.

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