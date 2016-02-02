Откосы и подоконники для пластиковых окон

http://ktd51.ru/otkosy-i-podokonniki-dlya-plastikovykh-okon.html

Современные пластиковые окна в Мурманске, в силу их множественныхпреимущественных характеристик, по спросу превосходят традиционные деревянные

оконные конструкции, что является чрезвычайно оправданным фактором в процессе

выбора. Технологияпроизводства оконных конструкций ПВХ на сегодняшний день достигла реального

совершенства, поэтому можно уверенно утверждать, что окна ПВХ характеризуются

высоким качеством, а стало быть и гарантированной долговечностью. Качественные откосы и подоконники, являясь бессменными атрибутами традиционныхоконных конструкций, помимо эстетической составляющей выполняют важную функцию

на ряду со всеми конструктивными элементами пластиковых окон. Профессиональный монтаж

откосов и подоконников позволит продлить эффективноефункционирование оконных систем ПВХ на протяжении длительного эксплуатационного

периода и более. Небрежно заштукатуренные откосы и непрофессионально

смонтированные подоконники несомненно сократят эксплуатационный срок, снизят

эффективность функционирования оконных систем ПВХ. Завершающимэтапом монтажных работ по установке окон ПВХ служит отделка откосов и

монтирование подоконника. Откосы для пластиковых оконных систем могут быть

пластиковыми, оштукатуренными, гипсокартонными. Наиболее оптимальный вариант –

это пластиковые откосы. Они не только эстетичны, но и функциональны в плане защиты

монтажных швов, обеспечения бонуснойтеплоизоляции для всего профиля, исключения элементов промерзания и появления

конденсата. Монтаж пластиковых оконзавершается установкой подоконника ПВХ с обязательным уклоном внутрь. Подоконники

– важная конструктивно-функциональная составляющая пластиковых оконных систем. Они

должны быть не только красивыми, но и идеально подогнанными по габаритам. Следует помнить, если полотно подоконника будетзначительно выступать за условную грань стеклопакета, нагретый воздух от

радиатора отопления не поднимется вверх, в результате чего окна ПВХ будут

страдать от конденсата. Отделкуоткосов и монтирование подоконника следует доверять исключительно специалистам.