Оценка квартиры: как не ошибиться?

Независимая экспертиза квартиры - одно из требуемых и важных шагов при разных операциях с недвижимостью.

Однако простой человек с оценкой сталкивается в основном в таких случаях: когда покупает квартиру, по решению суда или при оценке убытка, нанесенного имуществу.

«Подводные камни» при экспертизе квартиры

Помимо всего этого, во многих случаях может понадобиться заключение конечной стоимости имущества, которое оформляется в виде письменного отчета. Эти документы подготавливают только лицензированные оценщики.

Обычно, заключение оценщика потребуется, в случае если надо:

- взять кредит под залог недвижимости имеющейся