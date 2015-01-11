Отзывы о интернет магазинах на яндекс маркете

Здравствуйте, я предлагаю свои услуги по написанию отзывов на ЯНДЕКС МАРКЕТ, torg.mail, Юлмарт, Интер, для вашего магазина.

Положительные отзывы о вашем магазине помогут привлечь к Вам больше покупателей, а следовательно – увеличить вашу прибыль.

На каждый отзыв есть гарантия! Цена за 1 отзыв 150 рублей.

По количеству нет ограничений, сколько скажите столько напишу, могу и

отрицательные отзывы написать на конкурентов если Вам необходимо!