Отзывы о кафе Нижнего Новгорода

http://debosh.net/blog/nizhnij-novgorod/8193.html

Напомним нашим Интернет-слушателям, что мы хотели представить на суд общественности отзывы о кафе, ресторанах, барах, клубах Нижнего Новгорода.

Сегодня посещаем Приокский район, в котором уютно расположилось кафе «Малибу» – все, кто рассказывал нам об этом месте, называл его прекрасным, и усиленно рекомендовал как место, где можно весело и хорошо покушать. Кафе состоит из двух залов, достаточно больших по площади, спокойно вместят с десяток романтических пар или здоровенную компанию.