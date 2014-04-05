Падение доллара. Рост госдолга США

http://www.birsha.ru/padenie-dollara-rost-gosdolga-ssha.html

Падение доллара и рост госдолга США. Затяжное пике длиною в 25 лет.

Экономический кризис, сотрясающий нашу планету, является далеко не первым в длинной череде финансовых потрясений. Ровно 25 лет назад, в то время как СССР наслаждался прелестями плановой экономики, экономика США получала опыт выживания в условиях очередной «депрессии», наступившей в октябре 1987 года.