Парфюмерия - Paul Smith

http://enigme.ru/catalog/paul-smith/

Paul Smith хороший выбор женщины, предпочитающей английский стиль жизни: размеренность, традиционность, подчеркнутая строгость очертаний в предметах и одежде. И мужчинам также присущи настроения Лондона. Они вдумчивы и проницательны и не привыкли спешить. Ассортимент этого производителя не ограничен призмой английского устоя жизни. Paul Smith опровергает устоявшееся мнение о чопорности и надменности британцев. Среди его почитателей мужчины, которые отличаются быстротой ума и независимостью. А женщины живые и искрящиеся, любопытные и радостные. Это ароматы, предназначенные для города, где они наилучшим образом выделяют своих обладателей – немного сдержанных, но очень непосредственных, и даже творческих. Следует заметить, что все ароматы Paul Smith отмечены приятным налетом иронии, они в разной степени энергичны. С ними настолько комфортно, что привыкаешь как к любимой блузке или свитеру. В воздухе можно уловить ландыш, бергамот, черную смородину, жасмин, плющ, кедр и мускус. При их создании применяются принципы ароматерапии, чем и достигается приятный расслабляющий эффект. Paul Smith это утонченная парфюмерия, на которую стоит обратить пристальное внимание.