http://www.gazeta-koreshok.ru/journal/2555

Париж - город одиноких женщин и холостых мужчин

22/11/2012

Их становится все больше во Франции. Им от 25 до 45 лет. Они красивы, молоды, активны, образованны и… одиноки. О них сегодня говорят как о социальном явлении.

Среди шести миллионов одиноких французов женщины составляют две трети. До 40 лет, кстати, одиноких мужчин больше чем одиноких женщин. С этого рубежа положение меняется - вторых становится больше чем первых. И еще одно любопытное наблюдение. У женщины с высшим образованием больше шансов остаться одинокой, чем у той, которая не имеет диплома.