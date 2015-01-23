Передвижной кинотеатр Мувидом

Задача:

Нужен краткий (1500-2000 симв.), но точный текст, описывающий услугу по ссылке

в задании.

Цель: текст должен раскрыть потенциальному клиенту суть услуги и убедить его в

необходимости воспользоваться ею, т.е. арендовать кинозал.

Писать надо четко, точно и лаконично, без длинной "портянки" текста.

Напор надо делать на: 1) аренду кинозала для детей (празднование дня рождения);

2) на романтический вечер; 3) оригинальный подарок... Показать полный текст Требования к исполнителю:

Исполнитель должен иметь опыт в написании рекламных текстов.

Требования к контенту и уникальности:

Контент должен быть максимально уникален