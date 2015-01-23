Передвижной кинотеатр Мувидом

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Нужен краткий (1500-2000 симв.), но точный текст, описывающий услугу по ссылке
в задании.
Цель: текст должен раскрыть потенциальному клиенту суть услуги и убедить его в
необходимости воспользоваться ею, т.е. арендовать кинозал.
Писать надо четко, точно и лаконично, без длинной "портянки" текста.
Напор надо делать на: 1) аренду кинозала для детей (празднование дня рождения);
2) на романтический вечер; 3) оригинальный подарок... Показать полный текст Требования к исполнителю:
Исполнитель должен иметь опыт в написании рекламных текстов.
Требования к контенту и уникальности:
Контент должен быть максимально уникален
аренда кинозала.docx
14 КБ