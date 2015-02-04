Перелом мизинца руки

Переломмизинца руки

Перелом мизинца на руке –болезненная и неприятная травма, которая требует немедленного медицинского

вмешательства. Достаточно высокая вероятность получения этой травмы у

определённых категорий людей: у спортсменов агрессивных видов спорта, у рабочих

специальностей и строителей, у детей, которые не успевают убрать пальцы от

захлопывающейся двери. Часты случаи перелома ногтевой фаланги пятого пальца при

закрытии дверцы автомобиля.

Крайне важнововремя установить правильный диагноз — ушиб это или перелом. Нередки ситуации,

когда пострадавший самостоятельно диагностирует ушиб, тогда как на месте травмы

присутствует повреждение костной ткани. Симптоматика схожая, и даже опытный

врач не всегда без рентгенографии способен поставить диагноз на сто процентов.

При ушибе симптоматика исчезает через две — три недели без лечения. А если есть

нарушения костной ткани, то боли могут сохраняться в течение двух - трёх

месяцев. Посттравматическая гематома может нагноиться, что чревато воспалением

костной ткани, то есть возникновением остеомиелита. Ну и, само собой, понятно,

что сращивание кости без вправления может быть неидеальным.

Симптомы

Приподозрении на перелом мизинца симптомы могут быть такими: сильная боль вместе травмы при попытке согнуть палец; боль при осевой нагрузке. Обычно

возникает скопление крови в месте удара, отёк и локальное повышение

температуры. Существуют абсолютные симптомы, которые являются стопроцентным

доказательством наличия перелома:

неестественное положение пальца (выгнутость, скрученность);

крепитация (звук похрустывающих костей при прощупывании пальцами);

патологическое сгибание мизинца в любом направлении;

видимая часть торчащей кости при открытом переломе или наличие костного выступа при закрытом;

Перваяпомощь

В первыеминуты после получения травмы нужно приложить холод. Если есть кольцо на

мизинце, то его сразу нужно снять, поскольку перелом вызывает отёк в месте

удара, а кольцо будет препятствовать оттоку крови. Самостоятельно зафиксировать

палец одной рукой вряд ли получится, поэтому лучше попросить кого-нибудь, чтобы

вам установили иммобилизующую повязку. Найдите в своём окружении предметы,

которые по форме схожи на палочку от мороженого. Это может быть чайная ложка,

карандаш, китайские палочки для суши. Нужно аккуратно привязать фиксатор к

пальцу и отправиться прямиком в травмпункт на рентгенографию.

Если палецпринял неестественное положение, то самостоятельно его вправлять не

рекомендуется; кроме того, это очень болезненная процедура.

Видыпереломов

Существуетмножество видов переломов пятого пальца. Выделим несколько главных:

открытый или закрытый (зависит от того, имеются ли нарушения кожного покрова в месте удара);

фаланговый или суставной (костная ткань мизинца состоит из трёх фаланг и трёх

суставов); со смещением или без смещения (при минимальном изменении положения кости

травма классифицируется как перелом со смещением); простой или сложный (количество трещин и осколков на кости может быть единичным или множественным);

Внезависимости от того, какой степени тяжести нанесена травма с повреждением кости,

перелом мизинца руки подлежит обязательному лечению в специализированном

травматологическом отделении.

Лечение

При открытомпереломе со смещением кости врач-травматолог производит местноеобезболивание, ревизию и обрабатывает рану, чтобы избежать заражения. Затем

сломанная фаланга пальца подлежит сопоставлению фрагментов костей. Для этого

палец вытягивается два - три раза, и кость устанавливается на место. Сломанные

отломки фиксируются спицей, затем рану зашивают. После чего делается

контрольный рентгеновский снимок, и если кости сопоставлены точно, то

происходит заживление и сращивание тканей в оптимальные сроки. Поскольку была

открытая рана, то больному назначается курс антибиотиков, противовоспалительных

лекарств и препаратов кальция.

Эта жепроцедура проводится, если диагностировали закрытый перелом со смещением с той лишь разницей, чторепозиция фаланги проводится «вслепую», при закрытых тканях, а схождение костей

проверяется рентгеном.

Повреждениефаланги мизинца без смещения лечится наложением гипсовой повязки. Она фиксирует

мизинец вместе с четвёртым пальцем в физиологическом положении (естественный

сгиб, который пальцы приобретают во время сна). Травма такого рода проходит

быстрее всего: уже через две недели больной может снять гипс и обнаружить на

месте удара так называемый костный мозоль — естественный нарост костной ткани в

месте срастания, которого не стоит пугаться. Костный мозоль после заживления

рассасывается и не оставляет после себя никаких следов.

Болеетрудоёмкий процесс заживления ожидает тех, у кого перелом мизинца затронул

сустав. Репозиция костной ткани возле сустава происходит путём остеосинтеза:

специальными спицами фиксируются фрагменты кости, которые больной может носить

до месяца. Снимается этот инструмент только после контрольной рентгенографии,

которая покажет наличие хорошей костной мозоли.

Повреждениесустава мизинца требует особого внимания: специфика суставов в том, что они не

могут долго находиться без движения – они срастаются. Поэтому при первой же

возможности больной сустав мизинца нужно начинать разрабатывать. Даже

минимальное движение позволит органу сохранить функциональность.

Мы ужеговорили, что наиболее частые случаи переломов мизинцев приходятся на ногтевую

фалангу в результате неудачного захлопывания дверцы автомобиля. В таких случаях

всегда происходит скопление крови под ногтем. Ногтевая пластина непроницаема,

поэтому единственным способом убрать гематому является удаление ногтя.

Реабилитация

Этот этапвосстановления зачастую игнорируется, хотя он очень значим для той категории

людей, чьи профессиональные обязанности связаны с работой кисти. Важно с первой

же недели реабилитации давать умеренную нагрузку на все мышцы и суставы кисти.

В этот период показан приём специальных препаратов, восстанавливающих костную

ткань в организме (остеогенон), поливитамины, электрофорез с кальцием,

оздоровительный массаж.

Чёткоевыполнение всех рекомендаций врачей поможет вам избежать осложнений и

максимально быстро полностью восстановить своё здоровье.