Перелом верхней челюсти

Повреждение костей верхней челюсти считается опасной травмой даже при средней степени

тяжести. Причина этого в том, что челюсть соединена с другими костями, которые

образуют лицевой скелет и основание черепа. В определённых местах сочленения

этих костей наблюдаются тонкие перегородки, которые являются местами слабости и

в случае травмы ломаются. Поэтому переломы верхней челюсти никогда не бывают простыми, в пределах анатомических границ кости. Рисунок перелома всегда

сложен и может затрагивать множество жизненно важных органов головы, включая

мозг. Но каков бы ни был этот рисунок, в результате перелома происходит

множественное взламывание костей лица иногда вплоть до основания черепа.

Подобные травмы происходят вследствие механического воздействия при автомобильных

авариях, ударах тяжёлым тупым предметом, падения с высоты лицом вниз, падением

на лицо спортивного снаряда и др. Степень тяжести при этом определяется тем,

насколько высоко и глубоко линия разлома прошла внутрь черепа.

Виды и классификации

Как любой другой перелом, повреждение кости верхней челюсти может быть со смещением

отломков (вверх, в сторону, внутрь) либо без смещения. Травма может

классифицироваться как открытый перелом челюсти (когда наблюдается разрыв мягких тканей и слизистых оболочек) либо закрытый. Эти фундаментальные

характеристики определяют тактику лечения и период восстановления после травмы.

Узкоспециализированная классификация переломов челюстей описывает 3 основных вида разломов.Впервые эти виды описал Ле Фор, чьё имя теперь носит эта классификация.

Линия разлома проходит через основание носа по нижней стенке орбиты и по скуловым дугам. При переломе этого вида наблюдается подвижность зубной дуги верхней челюсти и нёбного отростка.

Щель перелома находится у основания носа по внутренней стенке глазницы. При

травме такого характера присутствует подвижность костей всей челюсти вместе с носом. Третий тип проходит через основание грушевидного отверстия по дну верхнечелюстной пазухи. Это самый опасный вид повреждения лицевого скелета, при котором приобретают подвижность кости челюсти, носа и скул. Если исследовать разлом в профиль, то он может достигать основания черепа. Травма третьего типа обычно сопровождается сотрясением мозга и потерей сознания, что часто приводит к нарушению функций черепных нервов. Требует специальной диагностики параллельной диагнозу «перелом челюсти». Лечение таких больных должно проходить в тесном контакте с невропатологом и нейрохирургом.

Клинические признаки

Травма может иметь как общие признаки перелома челюсти, так и специфические симптомы,характерные для каждого вида по классификации Ле Фор.

Общие симптомы

Резкая боль при попытке закрыть рот.

Смещение зубной линии и деформация прикуса.

Изменение средней части лица (вытягивание или провал внутрь черепа).

Подвижность челюсти при надавливании.

Кровотечение изо рта, ушей или носа.

Отёчность лица.

Наличие гематом.

Стоит отметить, что внутренние повреждения челюстно-лицевой области очень коварны.

Они могут не проявиться сразу явной клинической картиной. Иногда пострадавший

даже способен самостоятельно передвигаться. При этом анамнез указывает на перелом челюсти, симптомы же неярко выражены. Такая травма может быть достаточно опасной для жизни.

Клинические признаки

1-й тип Ле Фор.

Ощущение инородного тела в горле.

Кровоизлияние в области глазниц (синдром очков).

Неспособность глотать и открывать рот.

Двоение в глазах, нарушение зрения.

Отёчность до круглого состояния лица.

При сидячем положении сегмент верхней челюсти опускается, удлиняя лицо.

Смещение глазных яблок.

При пальпации наблюдается похрустывание костей в области носа и глазниц.

2-й тип ЛеФор.

Онемение кожи в области носа и губ.

Частичная или полная потеря нюха.

Кровоподтёки в области нижних век.

Кровотечение из носоглотки, рта.

Крепитация в зоне носолобного шва.

3-й тип ЛеФор.

Сильная отёчность лица, нижней губы.

Пропадает ногосубная складка.

Резкая боль в районе носа.

Деформация прикуса, невозможность жевать.

Затруднено открывание рта.

Если в отношении большинства переломов вопросы диагностики окончательно решаются при

помощи рентгенографии, то в случае с переломом верхней челюсти

рентгенодиагностика проблематична. Суть в том, что просветы боковой проекции

черепа освещают сразу две верхнечелюстной кости, которые наслаиваются друг на

друга. Поэтому определить степень повреждения можно только по обзорной

рентгенограмме, показывающей в фас кости лицевого скелета. А она неспособна

выявить отломки, вошедшие внутрь черепа, при вколоченных переломах.

На помощь приходят новые виды диагностики, такие, как магнитно-резонансная томография и

компьютерная томография. Они позволяют одновременно выявить повреждения и

лицевых и внутричерепных костей.

Первая помощь

Учитывая серьёзный характер подобной травмы, пострадавшему в первую очередь обеспечивают

покой. Манипуляции, что делают при переломе челюсти с пострадавшим,отличаются несколькими простыми правилами.

Следует остановить кровотечение с помощью подручных средств.

Уложить больного лучше набок, чтобы не перекрывать дыхательные пути.

Затем нужно аккуратно подвести нижнюю челюсть к верхней и закрепить повязкой.

В месте возникновения гематомы можно приложить холод.

Остальные мероприятия по оказанию помощи больному должны проводиться в специализированном лечебном учреждении.

Лечение

Если произошёл перелом челюсти, последствия могут быть минимальными. При условии, что он без смещения и при малом травматизме мягких и костных тканей.

Тогда возможно лечение без хирургического вмешательства. При этом больному

назначается ряд препаратов для предотвращения воспалительных процессов

(антибиотики, противовоспалительные), для регенерации костей (комплексы

витаминов и микроэлементов), физиопроцедуры с кальцием.

Однако если перелом подпадает под одну из классификаций Ле Фора, то комплекс лечебных мер

значительно расширяется, и без операционного вмешательства тут не обойтись.

Хирургическая обработка может быть ранней (в течение нескольких часов после

травмы), отсроченной (спустя 10 дней после перелома) или поздней. В любом

случае хирургам ставится задача одномоментно провести репозицию костных

отломков лица и основания черепа, а также осуществить комплекс пластических

операций на мягких тканях.

Тактика лечения подобных травм сводится к таким принципам:

Репозиция отломков и приведение их в состояние плотного прилегания.

Закрепление их с помощью различных инструментов. Фиксация костей должна исключать любую возможность их движения на протяжении всего срока срастания.

Проведение противовоспалительной терапии.

Назначение препаратов для регенерации костей челюстно-лицевой области.

Меры предупреждения возможных осложнений.

Наиболее распространёнными осложнениями является нарушение функции жевательного

аппарата, что определяет питание при переломе челюсти. При неправильном сращении костей и деформации прикуса это обстоятельство может привести к

серьёзным проблемам у пациента. Среди общих осложнений можно назвать

психоэмоциональное расстройство, отклонения неврологического характера.

Также нужно учитывать, что любой перелом сопровождается воспалительным процессом, и если

своевременно его не погасить, это может привести к остеомиелиту.

Травмы такого рода имеют свои особенности и часто сопровождаются всевозможными

осложнениями. Поэтому очень важно для пациента проходить лечение в

специализированном медицинском учреждении в челюстно-лицевом отделении, где

есть врачи с узкой квалификацией. Это увеличивает шансы на правильное сращение

костных тканей и быструю регенерацию линий перелома, а значит — на

выздоровление пациента в целом.