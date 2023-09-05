Перепечатка от рукописи, документов, аудио, фото и видео источников

Перепечатка текстов, которая включает в себе: печать текстов отсканированных документов, печать текста с книжных носители, ввод цифровой и текстовый информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливые и комфортное общение, быстрый и продуктовый рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.

Объем услуги: 20 000 знаков