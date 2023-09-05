Перепечатка от рукописи, документов, аудио, фото и видео источников
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4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перепечатка текстов, которая включает в себе: печать текстов отсканированных документов, печать текста с книжных носители, ввод цифровой и текстовый информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.
Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.
При сотрудничестве со мной вы получите: вежливые и комфортное общение, быстрый и продуктовый рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.
Нужно для заказа:
Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.
Объем услуги: 20 000 знаков