Перепечатка текста
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Добавлена6 просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Занимаюсь перепечаткой текста с аудио в видео формат, со скана, со старых рукописных форматов, с изображения документов, а также перепечаткой книг.
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за заказ. Всегда сдаю в срок, в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика который конкретно описывает что хочет.