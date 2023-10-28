Перепечатка текста

Занимаюсь перепечаткой текста с аудио в видео формат, со скана, со старых рукописных форматов, с изображения документов, а также перепечаткой книг.

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за заказ. Всегда сдаю в срок, в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика который конкретно описывает что хочет.