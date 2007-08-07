Перепечатка текста

Услуги по перепечатке текстов:

• Перенос текста с отсканированных документов в цифровой формат.

• Набор текста с книжных изданий.

• Обработка текстовой и цифровой информации с отсканированных материалов, включая корректировку и сверку правок.

• Преобразование графических файлов в текстовые документы.

• Извлечение информации с изображений, аудиофайлов, видеоматериалов и других источников.

Что вы получите, работая со мной:

• Дружелюбное и профессиональное общение.

• Оперативное и качественное выполнение заданий.

• Строгое соблюдение согласованных сроков.