Перепечатка текстов которая включает в себя:печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов,печать текстов с отсканированных документов,вывод информации с аудио, видео, картинок и других источников

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