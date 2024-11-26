Перепечатка текстов

Перепечатываю и обрабатываю тексты из разных источников:

• Набор текста с отсканированных документов и книжных носителей.

• Цифровизация текстовой информации (перевод в электронный формат).

• Сверка текста после внесения изменений.

• Работа с графическими файлами: преобразование текста из изображений в удобный текстовый формат.

• Вывод информации из картинок, аудио и других носителей.





Гарантирую:

• Точность и качество работы.

• Быстрое выполнение заказов.

• Учет ваших пожеланий.





Обращайтесь, и я помогу вам с текстами любой сложности!