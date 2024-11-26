Перепечатка текстов

Перепечатываю и обрабатываю тексты из разных источников:
• Набор текста с отсканированных документов и книжных носителей.
• Цифровизация текстовой информации (перевод в электронный формат).
• Сверка текста после внесения изменений.
• Работа с графическими файлами: преобразование текста из изображений в удобный текстовый формат.
• Вывод информации из картинок, аудио и других носителей.
Гарантирую:
• Точность и качество работы.
• Быстрое выполнение заказов.
• Учет ваших пожеланий.
Обращайтесь, и я помогу вам с текстами любой сложности!