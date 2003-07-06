Перепечатка текстов.

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4 месяца назад
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Перепечатка текстов включает ввод текста с отсканированных документов, перенос информации с книжных источников в текстовый формат, обработку цифровых и текстовых данных с отсканированных материалов, а также набор текста с графических файлов и последующую сверку после внесения правок.

Кроме того, я предлагаю услуги по извлечению информации с картинок, аудио, видео и других источников.

Сотрудничая со мной, вы получите вежливое и приятное общение, оперативное выполнение задач и

строгое соблюдение всех сроков.