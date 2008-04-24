Перепечатка текстов

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14 дней назад
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При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в срок.

Перепечатка текстов включает в себя: набор текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверку после внесения правок, набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ, а также вывод информации с картинок, аудио-, видео- и других источников.