Перевод рекламного буклета (фрагмент) с рус на анг

Наверное, в каждой стране есть своя главная святыня, место, безо всяких сомнений, являющееся «лицом» этого государства, узнаваемое по любому фрагменту. Для России таким символом является, в первую очередь, Московский Кремль

Perhaps every country has the main shrine of its own, the place, which can be called without any doubts the "Brand identity" of the Government, recognized by any fragment. As for Russia this kind of brand identity in the first place is The Kremlin of Moscow.