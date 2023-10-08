Переводы набор текста

Перепечатка текстов, которая включает в себя:печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графический файлов в текстовый документ вывод информации с картинкой, аудио, видео, и других источников

При сотрудничестве со мной вы получите вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроке

От покупателя нужно

Прислать мне файп на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их