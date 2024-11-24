Підключення монітора до телевізора

У сучасному світі при заміні настільного комп'ютера часто залишається робочим монітор, при цьому його можна використовувати як телевізор, в той час ці пристрої багато в чому схожі.





Якщо ж виникає потреба у підключенні до телевізора монітора, за винятком самого комп'ютера, то багато чого залежить від екрана і плати, яку встановили в нього. Варто подивитися, чи є у складі декодер для прийняття зображення. Інакше необхідно замінити саму плату - а його вартість здатна досягати більш ніж покупка маленького телевізора.





Що ж входить для початку підключення телевізора до монітора:

Розбір телевізора. Знімається панель краю передньої частини телевізора;

Розбір корпусу монітора, аналогічно;

Підключається до монітора і вимикається шлейф, виходячи з роз'єму телевізора.

Які складнощі можуть виникнути при підключенні монітора до телевізора:





Види роз'ємів. HDMI, VGA та інші різновиди телевізора позначають місця входу. Відеосигнал з комп'ютера отримують приставки, ігрової консолі тощо. В основному телевізор не має точок виходу, тим самим не може передавати сигнал на інший пристрій.

Операційна система. На комп'ютерних моніторах немає операційної системи. За відсутності процесора Smart-системи та Wi-Fi адаптера сигнал на моніторі буде відсутнім, тим самим не буде можливості перекодувати його на екрані.

Навіщо приєднувати телевізор до монітора?

Це найпростіший варіант застосування телевізора як монітора для комп'ютера та підключення для роботи спеціального кабелю або Wi-Fi адаптера.

Єдиний зручний та надійний спосіб підключення телевізора до монітора – це покупка ТБ приставки, яка забезпечує перегляд фільмів, серіалів, фотографій на обох пристроях.