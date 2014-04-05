Пингвины мистера Google

http://live-code.ru/page/pingviny-mistera-google-ssylki-i-ankory-chto-i-kak-teper-delat#cut

Попытаемся простым и ясным языком, понятным не только гуру оптимизации, объяснить, что же делать с сайтами, которые продвигаются исключительно ссылочной массой.

С 24 мая 2012 года мир seo-оптимизации изменился.

Как всегда – новая метла метет почище, хотя бы первое время.

Анкорный текст для ссылок стал основным определяющим элементов в ссылочном продвижении.

Правильные анкоры стали активно продвигать страницы, к которым они «приписаны», неправильные анкоры «утопили» свои страницы так, что на просторах Сети раздался стоголосый плач – как быть и что делать.