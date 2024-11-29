Пишу тексты , создаю сайты

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### Портфолио Копирайтера

Меня зовут Андрей, и я копирайтер с опытом создания разнообразных текстов для разных сфер бизнеса. Моя цель — писать тексты, которые не только привлекают внимание, но и эффективно решают задачи клиента. Я работаю с брендами, малым и средним бизнесом, помогая им выделяться на фоне конкурентов.

Мои направления работы:

- Сайты и лендинги: Создаю тексты, которые заинтересуют ваших клиентов с первой строки, удержат их внимание и побудят к действию.

- Рекламные материалы: Напишу яркие и запоминающиеся рекламные тексты (баннеры, слоганы, рекламные посты).

- SEO-контент: Пишу статьи, описания товаров и блог-посты с учетом SEO, чтобы ваш сайт был видим в поисковых системах.

- Email-маркетинг: Разрабатываю продающие письма, которые превращают подписчиков в клиентов.

- Продающие тексты: Пишу тексты, которые увеличивают конверсии, будь то на страницах продаж или в социальных сетях.

Почему стоит работать со мной:

- Я всегда ориентируюсь на нужды клиента и его аудиторию.

- Мои тексты отвечают на вопросы и решают проблемы клиентов, что повышает доверие к бренду.

- Внимание к деталям и соблюдение сроков — мои приоритеты.