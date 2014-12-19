Питер Джексон и короткометражное кино

Добавлена
9 лет назад
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Рерайт с двух источников:

http://news.moviefone.com/2014/12/19/peter-jackson-philippa-boyens-the-hobbit-interview/

http://www.segodnya.ua/culture/stars/piter-dzhekson-rasskazal-pochemu-ne-stoit-zhdat-prodolzheniya-hobbita-574308.html

Ключи:

 съемки фильмов в Киеве 

короткометражные фильмы в Киеве

Опубликованная статья:

http://odsfilms.com/news/posle_semok_trilogii_xobbita_piter_dzhekson_xochet_perejti_na_korotkometrazhnoe_kino/

Питер Джексон.docx
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