Питер Джексон и короткометражное кино

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Рерайт с двух источников:
http://news.moviefone.com/2014/12/19/peter-jackson-philippa-boyens-the-hobbit-interview/
http://www.segodnya.ua/culture/stars/piter-dzhekson-rasskazal-pochemu-ne-stoit-zhdat-prodolzheniya-hobbita-574308.html
Ключи:
съемки фильмов в Киеве
короткометражные фильмы в Киеве
Опубликованная статья:
http://odsfilms.com/news/posle_semok_trilogii_xobbita_piter_dzhekson_xochet_perejti_na_korotkometrazhnoe_kino/
Питер Джексон.docx
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