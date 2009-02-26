ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

В себестоимости готовой реализованной продукции затраты на материально-техническое обеспечение занимают существенную долю. Поэтому сегодня для предприятий материалоемких производств важно не только обеспечить себя своевременно в полном объеме всеми необходимыми ресурсами, но также и минимизировать расходы, связанные с приобретением..................