ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
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15 лет назад
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В себестоимости готовой реализованной продукции затраты на материально-техническое обеспечение занимают существенную долю. Поэтому сегодня для предприятий материалоемких производств важно не только обеспечить себя своевременно в полном объеме всеми необходимыми ресурсами, но также и минимизировать расходы, связанные с приобретением..................