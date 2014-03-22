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Вы на нашемсайте, а значит – вы сделали правильный выбор.

Компания «Элитные окна» поможет сделать шикарный и такой долгожданныйремонт в доме, обустроить его, установить высококачественные пластиковые окна и/или двери, причем всамое кратчайшее время. Все работы проводятся профессионально, исключительно

безупречно. Мы накопили достаточный опыт работы - уже на протяжении 8 лет

успешно продолжаем работать на строительном рынке родного Казахстана. Каждый

раз, стараясь сделать все возможное для доверия наших клиентов. И успешно

воплощаем в жизнь все пожелания клиентов и выполняем работу любой сложности,

доказательством этому может быть внушительный список благодарных клиентов.

Если Вывоспользуетесь нашими услугами, тогда наверняка не останетесь разочарованы в их

качестве.

Наши услугизаключаются в:

• остекленииоконных проемов, в том числе в установке дверей, витражей;

• утепленииполов;

• декорированиипотолков до получения глянцевой поверхности.

В наше время пластиковые окна в Алматы обретаютпопулярность с каждым днем, это не простое модное веяние. Наша компания

предпочитает использовать металлопластиковые окна из профилей REHAU.

Подобные окна пластиковые соответствуют всемсовременным требованиям, они довольно долговечны, замечательно сохраняют тепло

в любом доме, создавая такой необходимый уют. К тому же, данные пвх окна идут в комплекте с прекрасной«умной» фурнитурой от ROTO, которая может похвастаться:

• противовзломнойзащитой;

• ограничителемоткрывания;

•микропроветриванием.

Необходимоотметить, что все поставки, как фурнитуры, так и профилей осуществляются

напрямую из Германии, благодаря этому мы предоставляем длительную гарантию на

окна – целых 10 лет.

Работники компании «Элитные окна» являются профессионалами, поверьте, установка пластиковых окон в Алматы влюбом случае будет выполнена с безупречным качеством и обязательно с гарантией.

Вам необходимо только вызвать замерщиказаранее, именно тогда и начнется наше с Вами сотрудничество!

Также мы занимаемсяутеплением полов. Наша компания с радостью предложит Вам высококачественные

системы Rehau и Electrolux, они тоже поставляются из Германии. Вся продукция

таких именитых производителей имеет превосходное качество. Используемые нами теплые полы надежны и одновременноэкономически эффективны.

В случае если уВас есть желание изменить свое помещение, особенно его верхнюю часть — мы можем

предложить красивые натяжные потолкиот знаменитого немецкого производителя Lackfolie.

Наша компаниярекомендует марку Lackfolie, исходя из следующих достоинств:

• удобный монтаж;

• простой уход;

• внушительныйвыбор цветовых и дизайнерских решений;

• надежная защитаот затопления сверху;

• 10- летняягарантия.

Напоследок хотимназвать Вам пять основных причин, чтобы Вы все-таки остановили выбор на компании «Элитные окна».

1. У нас успешныйи большой опыт работы, это позволяет наиболее профессионально решить абсолютно

любую из Ваших проблем.

2. Наша основнаязадача заключается в том, чтобы полностью удовлетворить пожелания и запросы

клиентов.

3. Мы прекрасноразбираемся и больше того - любим свое дело!

4. В штате нашейкомпании работают исключительно высококвалифицированные специалисты, которые

выполняют работу только на «отлично».

5. Мы оперативнореагируем на все поступающие запросы, и выполняем работы в максимально короткие

сроки, но без потери качества.

Примеры и качество наших работ представлены наэтих фотоснимках:

Ежегодно растет спрос на алюминиевые окна.Многие клиенты уже успели по достоинству оценить качество окон из этого

материала.

Правда, из-за того, что алюминий мягкий идостаточно легкий металл, многих покупателей волнует вопрос: а пригоден ли он

для остекления?

Отвечаем: Конечно же, да! Ведь во времяизготовления окон используется сплав алюминия с другими прочными материалами.

Чтособой представляют алюминиевые окна?

Алюминий – экологически чистый без каких-либовредных примесей материал. Причем, он сохраняет свои свойства даже в большом

диапазоне температур.

Так что, будьте спокойны, алюминиевые окна –замечательно переносят все неблагоприятные воздействия окружающего мира благодаря

наличию защитного покрытия. Поэтому они могут прослужить значительно дольше

своих собратьев – пластиковых окон и тем более деревянных окон.

Главное превосходство алюминиевых оконзаключается в пожаробезопасности.

Алюминиевыеокна — «теплые» или «холодные»?

Сейчас производители выпускают 2 вида профиля,отличающиеся областью применения.

1. Холодный профиль изготавливается только изалюминия. Его применяют исключительно для неотапливаемых помещений.

2. Теплый профиль дополнительно оснащенполимерным термостатом, который увеличивает теплоизоляционные свойства. Данный

профиль используется для отапливаемых помещений.

Конечно, алюминиевые окна обойдутся Вамдороже, чем пластиковые. Но, в тоже время, алюминиевое окно намного надежнее и

прослужит значительно дольше.

Есть ликакие-то особенности ухода за алюминиевым окном?

Все максимально просто! Такие окна можно мытьобычной водой. Так что алюминиевый профиль не требует от Вас особого ухода!

А чтонасчет звукоизоляции окна?

На звукоизоляцию алюминиевого окна сильновлияет то, какой именно используется стеклопакет. К примеру, двухкамерный

стеклопакет гораздо лучше справится с подавлением разнообразного шума, чем

однокамерный!

Алюминиевые окна являются выбором тех, кто,прежде всего, ценит качество и кому необходим результат!

Пластиковые окнаREHAU

Окна REHAU это:

• соответствие нормам строительства;

• экологически чистые материалы;

• длительный срок использования - больше 40 лет;

• отличная устойчивость к воздействиям внешней среды нашегорегиона;

• большое разнообразие ламинированного профиля.

Благодаря профильным системам REHAU подбирайте окна,подходящие Вам по материальным возможностям. Разнообразие окон начинается от

серии « Эконом» и заканчивается сериями « Элит» и «Комфорт».

Помните: правильная фурнитура – это всегда залог надежной иудобной эксплуатации Вашего окна.

Очень важно правильно суметь подобрать действительнокачественную фурнитуру.

Мы предлагаем надежные окна, комплектующиеся фурнитурой ROTOпроизводства Германии. Данная фурнитура рассчитана на 60 000 открываний и

максимально удобная.

Отличительные преимущества фурнитуры ROTO:

• функция антивзлом

• микроклимат (возможность щелевого проветривания);

• климат-контроль;

• цветовая гамма на Ваш выбор;

Как подобратьстеклопакет?

Тепло/ звукоизоляция Вашего дома напрямую зависит от того,какой именно стеклопакет Вы выберете. Самые важные характеристики - количество

камер, ширина стеклопакета. Именно они влияют на изоляционные параметры.

Так что при выборе стеклопакета не забывайте учитывать насколько велик шум за Вашим окном. Если шум минимальный – можете смело выбирать

однокамерный стеклопакет. А если уровень шума Вы оцениваете, как значительный –

лучше остановитесь на двухкамерном стеклопакете. Важно: двухкамерный

стеклопакет рекомендуется ставить при повышенной влажности в доме.