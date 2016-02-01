Пластиковые окна: основные дефекты и способы их ус

http://ktd51.ru/plastikovyye-okna-osnovnyye-dyefyekty-i-sposoby-ikh-ustranyeniya.html

Надежность, долговечность и относительно доступнаястоимость являются главными характеристиками пластиковых окон. Профессионально

смонтированные качественные пластиковые окна в Мурманске принеукоснительном соблюдении утвержденных стандартов способны полноценно функционировать свыше четырех десятилетий. Существует ряд факторов, негативно влияющих на качество эксплуатацииокон ПВХ, в результате чегонеобходимо немедленное вмешательство квалифицированных мастеров.

Преимущественные дефекты в работе оконных систем могут быть вызваны применением

материалов ненадлежащего качества; отступлением от технологических канонов, то

есть непрофессиональным монтированием; неграмотной эксплуатацией либо недостаточным

санитарным уходом за элементами оконной системы. Скрытые производственно-технологические дефектыстановятся явными лишь в процессе эксплуатации окон ПВХ и устранению не

подлежат. Ситуацию исправляют путем замены всей оконной системы. Нарушение целостности стеклопакетов имеет механическуюприроду – это, как правило, разрушение стекол в виде трещин и сколов. Дефектные

стеклопакеты легко меняются без глобального демонтажа всей оконной системы. Качественная фурнитура от мировых производителей вомногом определяет дальнейшую благополучную эксплуатацию окон ПВХ. В случае

неисправности фурнитуры или петель в силу низкого качества, производственного

брака либо неверной эксплуатации, их ремонтируют либо осуществляют полную замену. Если в процессе расчета новой оконной конструкции мастер недостаточнооценил вес створки и применил неверный тип петель так, что оконная створка

стала провисать, некондиционная фурнитура подлежит замене за счет исполнителя. Также

следует помнить, что даже самая качественная и дорогостоящая фурнитура требует

правильного ухода, а точнее смазки машинным маслом и корректировки при помощи

крепежных инструментов. Продувание вдоль периметра подвижной оконной секцииустраняется путем замены уплотнителя и регулировки фурнитуры. Звукоизоляционные

возможности окон ПВХ улучшают усилением герметичности с добавлением в швы монтажного

герметика, заменой уплотнителя либо стеклопакета с более совершенными

звукоизоляционными характеристиками. Проблемы проявления эффекта «плачущих

окон» решают путем проведения специальной диагностики и выработки рекомендаций

по проветриванию помещений, усилению герметичности, замене стеклопакета,

утеплению откосов.