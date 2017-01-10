Плюсы и минусы копирайтинга как бизнеса.

Плюсы:

Такой вид деятельности как,как копирайтинг ,доступен почти каждому человеку который знаком с правилами русского языка. Основным набором качеств копирайтера,по моему ,являются грамотность,креативность и умение быстро и четко излагать свои мысли.Если в школе у вас было все хорошо с сочинениями ,изложениями и тд.,то эта профессия определенно вам подходит!

Весомым плюсом для копирайтеров является то ,что они сами выбирают удобный им график ,и обстановку в которой они хотят работать ,будь то кафе или спальня собственного дома.Также очень удобна эта работа в качестве дополнительного заработка для тех у кого уже есть основная деятельность(работа,бизнес а возможно даже ребенок).Есть еще один немаловажный плюс_это возможность самовыражения .Копирайтер-это прежде всего ,творческий и креативный человек с множеством идей !

Минусы:

Во первых работа эта весьма нервная,заказчики имеют свои требования ,сроки поджимают да и вдохновения нет .Над головой не стоит грозный начальник от одного взгляда которого тебе хочется побыстрее бежать работать .Да и в уютной домашней обстановке как то не хочется работать .

Во вторых проводя почти все время у компьютера вы не только наберете лишний вес ,да и к тому же начнете медленно погружаться в электронный мир ,игнорируя реальность.

В третьих новичкам в этом деле бывает весьма непросто.Очень низкая заработная плата ,очень непросто найти первые заказы,ведь заказчики отдают свое предпочтение более опытным исполнителям.

Давайте подведем итоги...

Копирайтинг новое,и очень востребованная отрасль ,но как и везде есть свои минусы.Можно достичь огромныхуспехов,а можно перегореть на пол пути все зависит только от вас...