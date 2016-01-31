Почему может не работать звук на компьютере?

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Все возможно допустимые причины исчезновениязвука на компьютерном устройстве можно разделить на сбои программного и
аппаратного характера. В первой ситуации речь идет о проблемах в области
настроек ОС либо звуковой карты. Вторая – это проблемы в аппаратной среде. В
ряде случаев можно самостоятельно справиться с проблемой, пошагово используя алгоритм
восстановления звука, но подобные эксперименты не всегда заканчиваются
благополучно. Наиболее грамотное решение – это обращение к профессионалам в
специализированный компьютерный сервис, поскольку только специалист посредством
специального оборудования бесплатно осуществит диагностику компьютера, точно
определит неисправный узел и реанимирует звуковой функционал компустройства. В случае исчезновения звука при работе накомпьютере, необходимо предпринять такие шаги:произвести перегрузку устройства (в момент стартаОС может появиться звуковая функция);исследовать штекерный контакт колонок,выключатель компьютерных колонок на предмет включения;обратиться к панели задач – выбрать значок,обозначающий динамик, если он вдруг перечеркнут, включить звук, задействовав
кнопку включения:не исключено, что уровень динамиков обнулен либопонижен, в таком случае требуется поднять ползунок до желаемого уровня: осуществить проверку колонок на предметработоспособности, используя любой иной источник звука:работая с диспетчером устройств, пробуемпереустанавливать звуковой драйвер, для чего он скачивается с ресурса
производителя звуковой карты;чтобы самостоятельно определить наличиеработоспособности звукового модуля, стоит подключить к компьютеру другую
рабочую карту. Если выяснится, что карта родная нерабочая, необходимо
обращаться к специалистам компьютерного сервиса. Специалист продиагностирует
звуковой модуль, осуществит ремонт в случае необходимости или даст
профессиональную консультацию, какая звуковая карта будет наиболее эффективно
функционировать в условиях конкретного компьютерного устройства.