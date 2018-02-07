Почему сохнут губы и как бороться с этой проблемой

С проблемой сухости губ сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Ранки приносят болевые ощущения, кушать и разговаривать становится неудобно. Очень часто случается так, что трещины немного заживают за ночь, но на утро, как только рот открывается, губы трескаются на том же месте, принося еще большую боль.