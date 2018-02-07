Почему сохнут губы и как бороться с этой проблемой

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6 лет назад
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С проблемой сухости губ сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Ранки приносят болевые ощущения, кушать и разговаривать становится неудобно. Очень часто случается так, что трещины немного заживают за ночь, но на утро, как только рот открывается, губы трескаются на том же месте, принося еще большую боль.

Почему сохнут губы.docx
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