Почему у детей бывает лишний вес и что с этим делать?

Ожирение стало глобальной эпидемией, а дети и подростки пополняют эту «армию» с каждым годом всё больше.

В данной статье мы рассмотрим:

· причины возникновения лишнего веса у детей;

· как поддерживать нормальный вес;

· роль родителей в процессе формирования здорового образа жизни;

· как бороться с проблемами веса, если они возникли.

https://docs.google.com/document/d/1HYK8L-y3iwk4mgAazdtRX3uTuuCK3jet/edit?usp=drive_link&ouid=111050340239494445424&rtpof=true&sd=true