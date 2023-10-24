Почему у детей бывает лишний вес и что с этим делать?

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2 месяца назад
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Ожирение стало глобальной эпидемией, а дети и подростки пополняют эту «армию» с каждым годом всё больше.  

В данной статье мы рассмотрим:

·         причины возникновения лишнего веса у детей;

·         как поддерживать нормальный вес;

·         роль родителей в процессе формирования здорового образа жизни;

·         как бороться с проблемами веса, если они возникли.

 https://docs.google.com/document/d/1HYK8L-y3iwk4mgAazdtRX3uTuuCK3jet/edit?usp=drive_link&ouid=111050340239494445424&rtpof=true&sd=true