Почему у детей бывает лишний вес и что с этим делать?
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2 месяца назад
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Ожирение стало глобальной эпидемией, а дети и подростки пополняют эту «армию» с каждым годом всё больше.
В данной статье мы рассмотрим:
· причины возникновения лишнего веса у детей;
· как поддерживать нормальный вес;
· роль родителей в процессе формирования здорового образа жизни;
· как бороться с проблемами веса, если они возникли.
https://docs.google.com/document/d/1HYK8L-y3iwk4mgAazdtRX3uTuuCK3jet/edit?usp=drive_link&ouid=111050340239494445424&rtpof=true&sd=true