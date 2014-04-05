Покупка машины. Выбор двигателя

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10 лет назад
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Поэтому как бы вам не хотелось промчаться с диким ревом по сонной утренней улице вашего города или села, выберите лучше средний по объему двигатель для той модели машины, которую вы облюбовали, руководствуясь ориентирами. Частные авто объявления (Москва) помогут определится с выбором.

Далее вы в обязательном порядке становитесь участником столетней войны, то есть столетнего спора бензинщиков и дизелистов. Спешим предупредить возмущенные реплики из зала – по-своему на данном историческом этапе правы все. ДВС на бензине или дизеле – каждый из них имеет свои преимущества.

101_Покупка машины.doc
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