Поради від письменника. Як навчитись писати сильно?

Цей текст є чорновиком. Він вже пов'язаний безпосередньо з моїм фахом. Хоча у мене і немає десятирічного досвіду, проте це не заважає мені висловлювати свою позицію у питаннях творчого підходу та структури тексту(тренера не грають). У ній я на власному прикладі постараюсь розкрити вам способи влучного писання, до яких я прийшов сам. Розкажу про нюанси структури, що саме заохочує читача та як поєднати усе це до купи. Ця робота найкращим чином зможе описати мій стиль та власний хід думок. Як завжди, приємного читання!