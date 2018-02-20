Посадочная страница, рассылка, видеоролики

Создание анимационных видеороликов и продвижение видео в интернет.Читайте и смотрите больше на сайте vidmark.ruКакие только приемы не использовали современные PR-специалисты, маркетологи, менеджеры продаж, чтобы добиться того же результата, какой приносит раскрученное продающее видео.Интересные факты о YouTube

Аудитория самого популярного видеохостинга в мире уже достигает 1 млрд. человек в месяц и постоянно растет. Ежедневно пользователи просматривают около 3 млрд. видео. Демография YouTube от 18 лет до 54 лет. Почти 17 млн. человек привязали свои социальные аккаунты к YouTube. Это главный ответ на вопрос: где размещать рекламу.Интересные факты об использовании Интернет

В 67% случаев пользователь использует интернет для просмотра видео. Значительная часть всей аудитории интернет, 70% пользователей, ежедневно заходят, чтобы посмотреть видео. А это ответ на вопрос: что размещать.

Эффективный способ воздействия на целевую аудиторию

Можно использовать все виды рекламы.

Или один раз показать ролик, включающий в себя все виды воздействия, и получить внушительный результат.Анимационный ролик помогает продать товар за 1 минуту

Позволяет экономить времяПомогает визуализировать информациюВключает звуковой ряд и воздействует на уровне звукаСочетает текстовые элементы и видеорядМожет начинаться с видеологотипаМаксимально упрощает информациюВыдержан в нужном формате для решения конкретной задачи Каких показателей Ваш сайт добьется с видеороликомВ среднем каждый посетитель задерживается на сайте с видео на 2 минуты больше, чем на аналогичном сайте без него.Вероятность, что видеоконтент попадет на первые строки в поисковиках, на 50% выше, чем у сайта компании.Пользователи социальных сетей охотно делятся интересными роликами со своими друзьями, увеличивая в геометрической прогрессии количество просмотров.Видеоконтент увеличивает кликабельность рекламы многократно.Мы разрабатываем ролики и презентации и продвигаем их, чтобы добиться максимального охвата целевой аудитории.Основными результатами использования анимационных видероликов являются:1. Увеличение роста посещений сайта, группы, landingpage2. Рост числа подписчиков3. Увеличение интереса к компании в социальных сетях4. Увеличение конверсии почти на 50%5. Рост узнаваемости бренда на 240%Впечатляет, правда?Анимационный ролик - тот 1 шаг, который сегодня обязана сделать каждая успешная и развивающаяся компания на пути к целевой аудитории.Мы разрабатываем видео для решения этих проблем:Презентовать Продукт или КомпаниюОбъяснить сложный Продукт простыми словами (инновация или технически сложный Продукт)Повысить узнаваемость БрендаПривлечь клиентов из Youtube или ТВПривлечь клиентов из Интернета и социальных сетейПовысить конверсию сайтаОбучить клиента использовать ПродуктОбучить сотрудниковРассылать ролик в качестве коммерческого предложенияРолики для наружной видеорекламы (панели и экраны)Снизить нагрузку на менеджеров по продаже, демонстрируя ролик клиентам.

Мы уже создавали видео для следующих отраслей:Производственных компанийСтроительных организацийРесторанов и кафеТуристических фирмЮридических фирмБольниц и частных клиникШкол и детских садовТренинговых компанийЧастных коучейФитнес-центровСтудий WEB-дизайнаФотостудий и полиграфийИнновационных проектовБанковТорговых сетейАвтосервисовКлининговых компанийИ т.д. Сколько стоит ролик длиной 1 минута

Стоимость ролика длительностью в 1 минуту начинается от 22 000р. По сравнению с ценами на другие виды рекламы - это самый доступный способ получить максимальный охват ауидитории. Для сравнения, столько может стоить:- несколько тысяч показов контекстного объявления,- организация e-mail рассылки,- создание и наполнение группы в социальной сети,- сайт визитка,-маленькая партия брендированных сувениров.Все это малоэффективные методы рекламы, которые не принесут того долгосрочного эффекта, который дает создание и раскрутка видеоролика Вашей компании. Трансляция же анимационного ролика позволит создать "эффект затяжного цунами", когда количество посетителей увеличивается в короткий промежуток времени в тысячи раз.***В студии Vidmark Вы сможете заказать: разработку анимационных видероликов и их продвижение в интернете, создание видеопрезентации, landing page, социальный маркетинг, разработку аудио и контекстной рекламы.Вас ждет подарок!В благодарность за обращение к нам, мы подготовим для Вас небольшой подарок. Это видео логотип Вашей компании. Его нужно использовать при оформлении любых Ваших видеоматериалов, в качестве заставки.Оставьте заявку на разработку видеоролика и он Ваш. Рассылка для компанииMощный инструмент привлечения клиентов! В цифрахПрочитайте это письмо, чтобы понять почему Вашей компании срочно нужен ролик! Только факты и цифры.Аудитория самого популярного видеохостинга в мире уже достигает 1 млрд. человек в месяц и постоянно растет.Ежедневно пользователи просматривают около 3 млрд. видео.Почти 17 млн. человек привязали свои социальные аккаунты к YouTube.В 67% случаев пользователь использует интернет для просмотра видео.Значительная часть всей аудитории интернет, 70% пользователей, ежедневно заходят, чтобы посмотреть видеоВ среднем каждый посетитель задерживается на сайте с видео на 2 минуты больше, чем на аналогичном сайте без него.Вероятность, что видеоконтент попадет на первые строки в поисковиках, на 50% выше, чем у сайта компании.Пользователи социальных сетей охотно делятся интересными роликами со своими друзьями, увеличивая в геометрической прогрессии количество просмотров.Зафиксировано увеличение конверсии просмотров в переходы на сайт почти на 50%Рост узнаваемости бренда, при использовании анимационных видеороликов, составляет 240%Стоимость ролика длительностью 1 минуту составляет всего 22000р, а в подарок за заказ в студии Vidmark Вы получаете видеологотип бесплатно!Смотрите примеры наших работ на сайте vidmark.ruУзнайте больше о видеороликах из нашего Коммерческого предложения